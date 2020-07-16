Глава представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт заявил, что на национальном уровне Украина готова к ослаблению карантина, но в некоторых регионах ограничения наоборот необходимо усилить.

В интервью для РБК-Украина Хабихт сказал, что в целом Украина готова к ослаблению карантинных ограничений, но стоит следить за тем, как это происходит на областном, районном и местном уровне.

К теме Какие области Украины пока не готовы ослабить карантин: список

Он объяснил, что в Украине есть потребность в местной адаптации и важно, чтобы в областях не было роста количества зараженных.

Вчера смотрел на статистику, такие регионы как Львов, Львовская область, Черновцы, Закарпатье, Ровно – они отвечают за половину всех случаев. То есть на национальном уровне мы можем ослаблять карантин, но в таких регионах эти меры должны быть усилены,

– заявил глава представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт.

По словам представителя ВОЗ, Украина может ослабить карантин, но должна пристально контролировать ситуацию.

Как мы видели в других странах, ситуация может выйти из-под контроля, и, возможно, придется вернуться к предыдущим мероприятиям,

– добавил он.

Заметим, что заболеваемость COVID-19 в Украине до сих пор остается на высоком уровне, но все же она несколько снизилась по сравнению с предшествующим двухнедельным периодом. На протяжении последних двух недель ежедневная статистика заболеваемости коронавирусом в Украине колебалась в пределах 543-914 случаев заражений за сутки.