Науковці виділили три чіткі імунні реакції на SARS-CoV2. Це допоможе лікарям передбачити траєкторію захворювання у важких пацієнтів з коронавірусом і навіть визначати, як найкраще їх лікувати.

Коронавірус викликає різні імунні реакції та симптоми у важкохворих пацієнтів. Дослідники з Інституту імунології Пенна визначили три чіткі імунні реакції організму на коронавірус та опублікували свої результати у провідному науковому журналі Science.

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Попри те, що останні дослідження розкривають деталі щодо реакції імунітету на вірус, більшість з них були зосереджені на одиничних випадках або на невеликій групі людей. Це перше масштабне дослідження, яке визначає комплексний імунний профіль серед великої кількості госпіталізованих пацієнтів.

Для госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 не існує лише одного способу реакції імунної системи. Є багато гетерогенності, яку ми перегнали в те, що називаємо трьома "імунотипами",

– пояснив старший автор Е. Джон Веррі.

У дослідженні взяли участь 163 людини, які допомогли вченим визначити три різних типи адаптивної імунної відповіді при COVID-19:

90 госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом (важка форма захворювання),

29 не госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 (легка форма перебігу хвороби),

44 здорових людей.

Які є типи імунної відповіді на COVID-19 і як вони проявляються

Перший імунний тип відповіді на коронавірус характеризується високою і стійкою активністю CD4 + Т-лімфоцитів при CD8 + клітин. Перший тип імунних клітин відповідає за адаптивну імунну відповідь, активуючи B-лімфоцити, фагоцити і Т-кілерні клітини. Своєю чергою, CD8 + лімфоцити розпізнають вірусні антигени на клітинних мембранах і руйнують заражені клітини. Цей тип імунної відповіді пов'язаний з найважчим перебігом COVID-19. Він супроводжується запаленнями, недостатністю різних органів і патологією нирок. Другий імунний тип характеризується великою кількістю й активністю двох субпопуляцій Т-лімфоцитів – ефекторних клітин-попередників пам'яті TEM і недовгочасних ефекторних клітин, які здійснюють імунну реакцію TEMRA. При цьому інші субпопуляції Т- і B-лімфоцитів на ряду з клітинами периферичної імунної системи проявляли досить низьку активність. Цей підтип імунної відповіді корелював не з важкістю захворювання, а зі смертністю і різними імунодефіцитами в анамнезі пацієнта. Цікаво, що третій імунний тип взагалі не має ознак імунної відповіді на коронавірус. Під час дослідження він не мав імунної активації, не був пов'язаний з конкретними симптомами або клінічними особливостями, хоч вони були різними.

У другому своєму дослідженні вчені виявили дивовижні деталі

Ці ж вчені провели друге дослідження, яке дає уявлення про природжену імунну відповідь на коронавірус. Воно опубліковане у журналі Science Immunology.

Активність Т-і В-клітин визначається вродженими імунними реакціями… Те, що відбувається при вродженій реакції імунної системи, може обумовлювати один з трьох імунних фенотипів (імунної відповіді),

– заявив старший автор дослідження Майкл Р. Беттс.

Дослідивши зразки крові 42 інфікованих пацієнтів і 12 здорових донорів, імунологи виявили певний зв'язок вроджених імунних реакцій з важкістю перебігу хвороби. У пацієнтів з найважчими симптомами коронавірусу була знижена експресія білкових маркерів CD15 і CD16 на нейтрофілах, а також CD16 на NK-клітинах (натуральних кілерів), незрілих гранулоцитах і моноцитах.

Відомо, що молекули CD15 і CD16 грають важливу роль у тому, як імунітет реагуватиме на вірусні інфекції і є потенційними мішенями для імунотерапії. Як саме ці молекули керують різними підтипами адаптивного імунної відповіді – це питання, на який зараз науковці намагаються знайти відповідь.