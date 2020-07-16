Ученые выделили три четкие иммунные реакции на SARS-CoV2. Это поможет врачам предсказать траекторию заболевания у тяжелых пациентов с коронавирусом, а также определять, как лучше их лечить.

Коронавирус вызывает различные иммунные реакции и симптомы у тяжелобольных пациентов. Исследователи из Института иммунологии Пенна определили три четкие иммунные реакции организма на коронавирус и опубликовали свои результаты в ведущем научном журнале Science.

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Несмотря на то, что последние исследования раскрывают детали по реакции иммунитета на вирус, большинство из них были сосредоточены на единичных случаях или на небольшой группе людей. Это первое масштабное исследование, которое определяет комплексный иммунный профиль среди большого количества госпитализированных пациентов.

Для госпитализированных пациентов с COVID-19 не существует только одного способа реакции иммунной системы. Есть много гетерогенности, которую мы перегнали в то, что мы называем тремя "иммунотипамы",

– пояснил старший автор Е. Джон Верри.

В исследовании приняли участие 163 человека, которые помогли ученым определить три различных типа адаптивного иммунного ответа при COVID-19:

90 госпитализированных пациентов с коронавирусом (тяжелая форма заболевания),

29 не госпитализированных пациентов с COVID-19 (легкая форма течения болезни),

44 здоровых человека.

Какие есть типы иммунного ответа на COVID-19 и как они проявляются

Первый иммунный тип ответа на коронавирус характеризуется высокой и устойчивой активности CD4 + Т-лимфоцитов при CD8+ клеток. Первый тип иммунных клеток отвечает за адаптивный иммунный ответ, активируя B-лимфоциты, фагоциты и Т-киллерные клетки. В свою очередь, CD8+ лимфоциты распознают вирусные антигены на клеточных мембранах и разрушают зараженные клетки. Этот тип иммунного ответа связан с тяжелым течением COVID-19. Он сопровождается воспалениями, недостаточностью различных органов и патологией почек. Второй иммунный тип характеризуется большим количеством и активностью двух субпопуляций Т-лимфоцитов – эффекторных клеток-предшественников памяти TEM и недолговременных эффекторных клеток, осуществляющих иммунную реакцию TEMRA. При этом другие субпопуляции Т и B-лимфоцитов наряду с клетками периферической иммунной системы проявляли достаточно низкую активность. Этот подтип иммунного ответа коррелировал не с тяжестью заболевания, а со смертностью и различными иммунодефицитами в анамнезе пациента. Интересно, что третий иммунный тип вообще не имеет признаков иммунного ответа на коронавирус. Во время исследования он не имел иммунной активации, не был связан с конкретными симптомами или клиническими особенностями, хотя они были разными.

Во втором своем исследовании ученые обнаружили удивительные детали

Эти же ученые провели второе исследование, которое дает представление о врожденном иммунный ответе на коронавирус. Оно опубликовано в журнале Science Immunology.

Активность Т и В-клеток определяется врожденными иммунными реакциями... То, что происходит при врожденной реакции иммунной системы, может обусловливать один из трех иммунных фенотипов (иммунного ответа),

– заявил старший автор исследования Майкл Р. Беттс.

Исследовав образцы крови 42 инфицированных пациентов и 12 здоровых доноров, иммунологи обнаружили определенную связь врожденных иммунных реакций с тяжестью течения болезни. У пациентов с тяжелыми симптомами коронавируса была снижена экспрессия белковых маркеров CD15 и CD16 на нейтрофилах, а также CD16 на NK-клетках (натуральных киллеров), незрелых гранулоцитов и моноцитах.

Известно, что молекулы CD15 и CD16 играют важную роль в том, как иммунитет будет реагировать на вирусные инфекции и являются потенциальными мишенями для иммунотерапии. Как эти молекулы управляют различными подтипами адаптивного иммунного ответа – это вопрос, на который сейчас ученые пытаются найти ответ.