Терапевтический метод описали в статье, которую уже опубликовал медицинский журнал Science Advances.

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Какую терапию применяют сейчас

Доступные для онкопациентов методы лечения онкологии, как вот химиотерапия, не могут отличить здоровые клетки от раковых. В случае той же химиотерапии – она атакует все клетки тела, что может иметь побочные эффекты, в частности выпадение волос и общее истощение организма.

Иммунотерапия предусматривает активацию иммунных клеток в организме и их перепрограммирование для атаки и уничтожения онкологических.

Иммунотерапию в основном реализуют с помощью цитокинов, которые действуют как межклеточные биохимические мессенджеры. Их высвобождают иммунные клетки организма для координации своей реакции.

Цитокины могут активизировать иммунные клетки в опухоли, но чрезмерная стимуляция здоровых клеток может вызвать серьезные побочные эффекты.

"Цитокины очень эффективны для стимуляции иммунных клеток в случае обезвреживания раковых клеток. Проблема в том, что они настолько мощные, что при свободном блуждании по телу, они активируют каждую иммунную клетку, с которой сталкиваются. Это может вызвать чрезмерный иммунный ответ и смертельные последствия", – говорит Ронг Тонг один из авторов исследования.

Что предлагает новый метод

Ученые разработали инновационный подход к использованию белков цитокинов. Они пытались найти баланс между уничтожением раковых клеток в организме и сохранением здоровых клеток и разработали новую стратегию, которая:

привязывает цитокины к этим новым микрочастицам, ограничивая их вред для здоровых клеток;

позволяет цитокинам активировать иммунные клетки для атаки на раковые клетки.