Люди занимаются секстингом по разным причинам. Практика стала популярной благодаря распространению смартфонов и легкости обмена интимными сообщениями. Чаще секстинг интересует молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, и интересно, что пары делают это чаще, чем одинокие люди.

Также на тему Правда ли, что кофе усугубляет оргазм: сексолог провел эксперимент

Как функцию выполняет секстинг

Во-первых, он помогает поддерживать страсть в отношениях, даже если партнеры находятся на расстоянии друг от друга. Обмен эротическими сообщениями и фотографиями может сохранять близость и поддерживать интимность отношений.

Во-вторых, секстинг может быть способом флирта и выражением симпатии к другому человеку. Эротические сообщения могут быть способом выразить свои чувства и подчеркнуть привлекательность собеседника.

В-третьих, секстинг помогает исследовать собственную сексуальность В интерактивной переписке можно фантазировать и выражать свои желания, открывая новые грани сексуального опыта. В процессе секстинга люди могут лучше понять свои сексуальные пристрастия и ограничения.

Когда секстинг может навредить

Большинство занимается секстингом по взаимному согласию и без неприятных последствий. Однако иногда такая переписка может повредить, например:

проблемами с законом – обмен сексуально откровенными изображениями несовершеннолетних считается незаконным и может привести к серьезным юридическим последствиям. Поэтому если вы познакомились с кем-то и не уверены, насколько взрослый перед вами человек лучше попросить показать паспорт;

вторжением в личную жизнь – если интимные фото и видео пошлют третьим лицам, последствия могут быть разрушительными. Как для личной, так и для профессиональной жизни;

психологической травмой – распространение чужих интимных фото или получение секс-контента без согласия может вызвать проблемы с ментальным здоровьем.

Помните, что делиться чужими личными фотографиями без разрешения нельзя. Даже если вы находитесь в ссоре с человеком или контент вызывает у вас приятные чувства. Этот поступок может оказаться жестоким по отношению к другому человеку и может причинить ему боль.

Стопроцентной гарантии, что переписка остается между вами, нет. Возможно, человек с той стороны разговаривает с вами, а рядом сидит третий лишний. Или вы без злого умысла процитируете пару горячих сообщений друзьям во время личной встречи. Однако есть способы мало-мальски контролировать процесс – переписываться в секретных чатах. Такая возможность есть у некоторых мессенджеров.