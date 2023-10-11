Люди займаються секстингом з різних причин. Практика стала популярною завдяки поширенню смартфонів та легкості обміну інтимними повідомленнями. Найчастіше секстинг цікавить молодих людей віком від 18 до 30 років, і цікаво, що пари роблять це частіше, ніж одинокі люди.

Також на тему Чи правда, що кава посилює оргазм: сексолог провів експеримент

Як функцію виконує секстинг

По-перше, він допомагає підтримувати пристрасть у відносинах, навіть якщо партнери перебувають на відстані один від одного. Обмін еротичними повідомленнями та фотографіями може зберігати близькість та підтримувати інтимність відносин.

По-друге, секстинг може бути способом флірту та вираження симпатії до іншої людини. Еротичні повідомлення можуть бути способом виразити свої почуття та підкреслити привабливість до співрозмовника.

По-третє, секстинг допомагає досліджувати власну сексуальність. В інтерактивному листуванні можна фантазувати та висловлювати свої бажання, відкриваючи нові грані сексуального досвіду. В процесі секстингу люди можуть краще зрозуміти свої сексуальні пристрасті та обмеження.

Коли секстинг може нашкодити

Більшість займається секстингом за взаємною згодою та без неприємних наслідків. Однак іноді таке листування може зашкодити, наприклад:

проблемами із законом – обмін сексуально відвертими зображеннями неповнолітніх вважається незаконним та може призвести до серйозних юридичних наслідків. Тому якщо ви познайомилися з кимось і не впевнені, наскільки доросла перед вами людина, краще попросити показати паспорт;

вторгненням у особисте життя – якщо інтимні фото та відео надішлють третім особам, наслідки можуть бути руйнівними. Як для приватного, так і для професійного життя;

психологічною травмою – поширення чужих інтимних фото або отримання секс-контенту без згоди може спричинити проблеми з ментальним здоров'ям.

Пам'ятайте, що ділитися чужими особистими фотографіями без дозволу не можна. Навіть якщо ви перебуваєте у сварці з людиною чи контент викликає у вас приємні почуття. Цей вчинок може виявитися жорстоким стосовно до іншої людини і може завдати їй болю.

Стовідсоткової гарантії, що листування залишиться між вами, немає. Можливо, людина з того боку веде розмову з вами, а поруч сидить третій зайвий. Або ж ви без злого наміру процитуєте пару гарячих повідомлень друзям під час особистої зустрічі. Проте є способи хоч трохи контролювати процес – переписуватись у секретних чатах. Така можливість є в деяких месенджерах.