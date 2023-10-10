Ми вирішили розібратись, чи так це. Дослідження американських вчених дійсно показали, що цей ароматний напій може бути корисним для інтимного життя як чоловіків, так і жінок.

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Виявилось, що кава може стимулювати приплив крові до чоловічих статевих органів і його можна вживати як засіб для поліпшення ерекції. А у жінок кава підвищує лібідо і в цілому дуже цілюще впливає на жіноче сексуальне життя.

Кава може покращувати інтимне життя як чоловіків, так і жінок. Чоловікам напій допомагає підтримувати стійку ерекцію, а у жінок викликає активізацію сексуального бажання. Також кава сприяє швидкому жіночого оргазму,

– йдеться в статті американських учених.

Важливо! Вживання кави у великих дозах може викликати неприємні та небезпечні наслідки для організму.

Кава дійсно посилює оргазм

Сімейний психолог, сексолог Володимир Юшманов розповів, що на практиці вирішив "перевірити" твердження, що кава здатна посилити оргазм. Він записав у жартівливому тоні відеоролик зі своєю дружиною.

Їх експеримент полягав у тому, що спершу вони зайнялись коханням до того, як випили каву, а потім ще раз – після потрійного . Вони поділились, що і справді оргазм після кави був сильніший та яскравіший.