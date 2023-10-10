Ми вирішили розібратись, чи так це. Дослідження американських вчених дійсно показали, що цей ароматний напій може бути корисним для інтимного життя як чоловіків, так і жінок.
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Виявилось, що кава може стимулювати приплив крові до чоловічих статевих органів і його можна вживати як засіб для поліпшення ерекції. А у жінок кава підвищує лібідо і в цілому дуже цілюще впливає на жіноче сексуальне життя.
Кава може покращувати інтимне життя як чоловіків, так і жінок. Чоловікам напій допомагає підтримувати стійку ерекцію, а у жінок викликає активізацію сексуального бажання. Також кава сприяє швидкому жіночого оргазму,
– йдеться в статті американських учених.
Кава дійсно посилює оргазм
Сімейний психолог, сексолог Володимир Юшманов розповів, що на практиці вирішив "перевірити" твердження, що кава здатна посилити оргазм. Він записав у жартівливому тоні відеоролик зі своєю дружиною.
Їх експеримент полягав у тому, що спершу вони зайнялись коханням до того, як випили каву, а потім ще раз – після потрійного . Вони поділились, що і справді оргазм після кави був сильніший та яскравіший.