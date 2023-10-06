Медики переконують, що проблема сягнула критичних показників. Оновлені рекомендації стосуються лише чоловіків, які мають секс з чоловіками, і трансгендерних жінок.

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Ми оновили клінічні рекомендації для медичних співробітників для кращого інформування щодо використання доксицикліну PEP у контексті профілактики бактеріальних інфекцій, які передаються статевим шляхом, — згідно з документом,

– ідеться в рекомендаціях федерального реєстру.

Що відомо про застосування антибіотика

Попередньо вчені заявили про ефективність DoxyPEP на основі доксицикліну в трьох із чотирьох випробувань.

Тепер препарат вивчають як перспективний профілактичний засіб проти хвороб, які передаються статевим шляхом.

Результати дослідження є проривом у галузі медицини. Застосування антибіотиків може істотно вплинути на поширення статевих інфекцій, адже доксициклін показав вражаючі результати в запобіганні передачі інфекцій і може значно знизити ризик зараження при незахищеному сексі.

Ба більше, ці дані є справді цінними і важливим, адже кількість інфекцій, які передаються статевим шляхом, у Сполучених Штатах стрімко зростає. Так, якщо ще у 2021 році фахівці реєстрували понад 2,5 мільйона випадків,то зараз фіксують зростання захворюваності на 7% лише упродовж останнього року.