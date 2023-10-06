Медики утверждают, что проблема достигла критических показателей. Обновленные рекомендации касаются только мужчин, имеющих секс с мужчинами и трансгендерных женщин.

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Мы обновили клинические рекомендации для медицинских сотрудников для лучшего информирования об использовании доксициклина PEP в контексте профилактики бактериальных инфекций, передающихся половым путем, согласно документу,

– говорится в рекомендациях федерального реестра

Что известно о применении антибиотика

Предварительно учёные заявили об эффективности DoxyPEP на основе доксициклина в трех из четырех испытаний.

Теперь препарат изучают как перспективное профилактическое средство против болезней, передающихся половым путем.

Результаты исследование является прорывом в области медицины. Применение антибиотиков может оказать существенное влияние на распространение половых инфекций, ведь доксициклин показал впечатляющие результаты в предотвращении передачи инфекций и может значительно снизить риск заражения при незащищенном сексе.

Более того, эти данные действительно ценны и важны, ведь количество инфекций, передающихся половым путем, в Соединенных Штатах стремительно растет. Так, если еще в 2021 году специалисты регистрировали более 2,5 миллиона случаев, то сейчас фиксируют рост заболеваемости на 7% только за последний год.