Например, на кафеле ванной комнаты можно неожиданно поскользнуться и получить травмы. А приятный вечер у озера или в реке может закончиться не так, как планировалось, и потребовать посещения кабинета гинеколога из-за возможных проблем со здоровьем.

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Природные водоемы

Океаны, моря, реки, озера и другие водоемы – не самое лучшее место для секса. Так утверждает акушер-гинеколог Эйми Эйваззаде. В грязной воде много бактерий, которые могут проникнуть во влагалище и нарушить микрофлору. Это приводит к дрожжевым инфекциям и бактериальному вагинозу. А если во время трения бактерии попадут на уретру, проблемы могут возникнуть и с мочевыводящими путями.

Бассейны и гидромассажные ванны

Несмотря на то, что в воде бассейна часто содержится хлор, там все еще может быть много вредных бактерий. В общественных бассейнах дезинфицирующие средства часто не работают в полную силу. То же касается гидромассажных ванн. Агрессивный хлор тоже может навредить. Иногда он раздражает чувствительную кожу гениталий и вызывает вульвовагинит – воспаление вульвы или тканей влагалища.

Какие места подходят для занятий сексом в воде

Если вы хотите заняться сексом в воде, самый безопасный вариант – ванна или душ.