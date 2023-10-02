Наприклад, на кахлі ванної кімнати можна несподівано посковзнутися та отримати травми. А приємний вечір біля озера або в річці може закінчитися не так, як планувалося, і вимагати відвідування кабінету гінеколога через можливі проблеми зі здоров'ям.

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В яких місцях не варто займатись сексом ​

Природні водойми

Океани, моря, річки, озера та інші водоймища – не найкраще місце для сексу. Так стверджує акушер-гінеколог Еймі Ейваззаде. У брудній воді багато бактерій, які можуть проникнути у піхву та порушити мікрофлору. Це призводить до дріжджових інфекцій та бактеріального вагінозу. А якщо під час тертя бактерії потраплять на уретру, проблеми можуть виникнути і з сечовивідними шляхами.

Басейни та гідромасажні ванни

Попри те, що у воді басейну часто міститься хлор, там все ще може бути багато шкідливих бактерій. У громадських басейнах дезінфікуючі засоби часто не працюють на повну силу. Те саме стосується гідромасажних ванн. Агресивний хлор теж може нашкодити. Іноді він подразнює чутливу шкіру геніталій і навіть викликає вульвовагініт – запалення вульви чи тканин піхви.

Які місця підходять для занять сексом у воді

Якщо ви хочете зайнятися сексом у воді, найбезпечніший варіант – ванна чи душ.