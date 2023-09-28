Нове дослідження частоти сексу

У статті психологи з Норвезького університету природничих і технічних наук пишуть, що частоту статевих актів пов'язують із низкою чинників, серед яких – тривалість стосунків, їхня якість та сексуальне задоволення. Вони хотіли дізнатися, як зв'язок або його відсутність між пристрастю та емоційними відносинами асоційована з частотою статевих контактів пари.

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Автори відібрали 92 пари добровольців, які перебувають у романтичних стосунках. Усі учасники були гетеросексуальні. Їхній вік варіювався від 19 до 30 років. Тривалість партнерства теж різнилася: від 1 до 9 років, середня — 21 місяць.

Психологи опитали волонтерів, наскільки вони щасливі у парі, чи близькі з партнером та наскільки вірні йому. Дослідники провели структурне моделювання – статистичний метод перевірки та оцінки причинно-наслідкових зв'язків між структурами даних.

Що впливає на частоту сексу в парах

Вони зазначили, що частота статевих актів знижувалася зі збільшенням тривалості стосунків. Водночас довіра та близькість не мали жодного зв'язку з регулярним сексом. За словами провідного автора статті Тронда Вігго Гронтведта, значення мала лише пристрасть. Однак автори визначили ще один фактор, який помітно мав значення.

Вони помітили, що важливе значення має ставлення жінки до випадкового сексу. Такий зв'язок може здатися дивним, коли йдеться про довгі взаємини, але психологи знайшли цьому пояснення. На їхню думку, результати свідчать про те, як сильно жінка поділяє сексуальні та емоційні аспекти стосунків.

Ті жінки, які більш відкриті до випадкового сексу, чіткіше проводять межу між цими аспектами, тому емоційні сплески, такі як побутова сварка, менше впливають на їхнє бажання зайнятися сексом. Однак автори зазначають, що їхні висновки можна застосовувати лише до розвинених суспільств, де гендерна рівність більш виражена.