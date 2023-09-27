Міжнародна група вчених провела дослідження в США, Канаді, Великобританії, Італії та Австрії. У ньому взяли участь понад 15 тисяч людей у віці від 20 до 59 років.

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Як проводили дослідження

Респонденти відповіли на запитання про їхню сексуальну активність упродовж попередніх 12 місяців. Більшість з них займалися сексом близько 50 разів на рік. Та 14% розповіли, що займалися сексом понад 100 разів. Вперше опитування проводили ще у 2005 році

Через 15 років дослідники знову опитали учасників. Виявилось, що у групі тих, хто регулярно займався сексом, смертність від серцево-судинних захворювань та онкології була нижчою. Найкориснішим для здоров'я був регулярний секс – мінімум один раз на тиждень.

Чому секс може продовжувати життя

Як пояснюють вчені, секс можна порівняти з фізичними вправами. Також під час статевого акту виділяються ендорфіни, які роблять нас щасливішими.

Також автори дослідження припустили, що поява ранніх симптомів захворювань можу бути пов'язана зі зниженням сексуальної активності.