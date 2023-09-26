Брак досліджень сексу

Останнім часом сексологи та психотерапевти приділяють чимало уваги вивченню сексуального здоров'я, особливо статевих дисфункцій – розладів, які заважають партнерам отримувати насолоду від інтимної близькості. Але вчені мало часу приділяють дослідженням сексуальних уподобань та задоволень. І це проблема.

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Багато людей черпають інформацію про секс із ЗМІ та порно, які найчастіше спотворюють уявлення про фізичну близькість і створюють у людини нестандартні звички, здатні вплинути на стосунки. На думку дослідників, вивчати сексуальну поведінку людей дуже важливо, адже взаємне сексуальне задоволення – запорука хороших відносин і, як наслідок, покращення якості життя.

Нове дослідження сексуального заявлення

Команда дослідників з Університету штату Міссурі (США) спробувала виявити загальні фактори, що впливають на сприйняття якості сексу, та провела опитування. Загалом в опитуванні брали участь 78 осіб віком від 18 до 69 років із різними сексуальною орієнтацією та сімейним становищем.

Серед піддослідних були 49 жінок, 28 чоловіків та один гендерквір – людина, яка не відносить себе до конкретного гендеру. Щодо сексуальної орієнтації, то 52 особи заявили, що вони гетеросексуали, а 24 – негетеросексуали.

Автори роботи спеціально складали питання так, щоб людина відповідала щиро і повніше, причому її відповідь була заснована саме на особистому досвіді, а не виходила з якихось загальних уявлень. Для цього в питаннях замість поняття "хороший" / "поганий" вчені використовували "хороший" / "чудовий".

Серед питань були, наприклад, такі: "Виходячи з вашого досвіду, чим хороший секс відрізняється від чудового?", "Виходячи з вашого досвіду, які фактори відрізняють хороший секс від чудового?", "За якими критеріями ви оцінюєте сексуальний досвід як чудовий?".

Три фактори хорошого сексу

Опитування показало, що переважна більшість піддослідних виділяють три загальні фактори, які роблять секс хорошим. Це оргазм (відповіли 49 респондентів), емоційний зв'язок (52) та потяг / "хімія" до партнера (36).

Однак до цього дослідження потрібно ставитись з обережністю. По-перше, дуже маленька вибірка, тому результати не можна узагальнювати. По-друге, опитування показує, що складові хорошого сексу часом однаково відрізняються від загальноприйнятих уявлень.

Уявлення про те, що робить секс добрим, може відрізнятися навіть у партнерів. Секс, який чудовий для одного, може бути поганий для іншого. Тому важливо розмовляти одне з одним. Чим більше ми говоримо про наші сексуальні потреби, тим вища ймовірність, що наші очікування від інтимної близькості виправдаються,

– пояснили автори дослідження.

Хоча робота американських вчених не ставить крапку у вивченні секретів гарного сексу та сексуального задоволення, вона може послужити основою для поглиблених досліджень цього питання у майбутньому.