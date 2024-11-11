У дослідженні брали участь 3 306 осіб старше 45 років. Їхні звички сну фіксувалися у 2011, 2013 та 2015 роках, а через п’ять років вчені провели оцінку їхнього стану здоров’я. Ці дані продемонстрували, що люди, які сплять не менше семи годин, мають значно краще здоров’я, повідомляє 24 Канал з посиланням на BMC Public Health.

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Нове дослідження сну

Поняття "здорове старіння" оцінювалося у 2020 році та характеризувалося відсутністю серйозних хронічних хвороб, відсутністю фізичних обмежень, високою когнітивною функцією, хорошим психічним станом та активне життя, як повідомляють дослідники.

Наприкінці дослідження лише 455 учасників (13,8%) відповідали всім критеріям здорового старіння. З них 307 осіб (приблизно дві третини) спали понад сім годин на добу. Учасники були розподілені на п’ять груп залежно від їхнього режиму сну:

група з тривалим стабільним сном (регулярно 8 – 9 годин),

група з нормальним стабільним сном (7 – 8 годин), група зі зменшуваним сном (середня тривалість сну понад 8 годин, іноді менш як 6),

група зі збільшуваним сном (середня тривалість сну менш як 6 годин, що збільшується до понад 8)

група з коротким стабільним сном (5 – 6 годин).

Здорове старіння і сон

Імовірність "здорового старіння" була значно вищою в учасників з тривалим і нормальним стабільним сном (17,1% та 18,1% відповідно) в порівнянні з групами зі зменшуваним (9,9%), збільшуваним (10,6%) та коротким стабільним сном (8,8%).

Дослідницька команда враховувала такі фактори, як вага, вживання алкоголю та стать, однак характер дослідження не дозволяє встановити пряму причинно-наслідковий зв'язок.

Раніше вже повідомлялося, що сім годин сну на добу — це оптимальний варіант для уповільнення старіння. Відомо, що брак сну пов’язаний з підвищеним ризиком розвитку різних фізичних і психічних захворювань.