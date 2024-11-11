В исследовании принимали участие 3 306 человек старше 45 лет. Их привычки сна фиксировались в 2011, 2013 и 2015 годах, а через пять лет ученые провели оценку их состояния здоровья. Эти данные продемонстрировали, что люди, которые спят не менее семи часов, имеют значительно лучшее здоровье, сообщает 24 Канал со ссылкой на BMC Public Health.

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Новое исследование сна

Понятие "здоровое старение" оценивалось в 2020 году и характеризовалось отсутствием серьезных хронических болезней, отсутствием физических ограничений, высокой когнитивной функцией, хорошим психическим состоянием и активной жизнью, как сообщают исследователи.

В конце исследования только 455 участников (13,8%) соответствовали всем критериям здорового старения. Из них 307 человек (примерно две трети) спали более семи часов в сутки. Участники были разделены на пять групп в зависимости от их режима сна:

группа с длительным стабильным сном (регулярно 8 – 9 часов),

группа с нормальным стабильным сном (7 – 8 часов), группа с уменьшающимся сном (средняя продолжительность сна более 8 часов, иногда менее 6),

группа с увеличивающимся сном (средняя продолжительность сна менее 6 часов, увеличивающаяся до более 8)

группа с коротким стабильным сном (5 – 6 часов).

Здоровое старение и сон

Вероятность "здорового старения" была значительно выше у участников с длительным и нормальным стабильным сном (17,1% и 18,1% соответственно) по сравнению с группами с уменьшающимся (9,9%), увеличивающимся (10,6%) и коротким стабильным сном (8,8%).

Исследовательская команда учитывала такие факторы, как вес, употребление алкоголя и пол, однако характер исследования не позволяет установить прямую причинно-следственную связь.

Ранее уже сообщалось, что семь часов сна в сутки - это оптимальный вариант для замедления старения. Известно, что недостаток сна связан с повышенным риском развития различных физических и психических заболеваний.