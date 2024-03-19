Сексуальные отношения являются неотъемлемой частью жизни большинства людей. Однако, секс до сих пор остается сложной темой для обсуждения и исследования.

Также на тему Влияет ли велосипед на мужское здоровье

Прежде всего, идеальное время для секса – это время, когда все партнеры чувствуют себя комфортно и готовы к интимной близости. Однако на это могут влиять и другие актеры, такие как физическое состояние и настроение.

Новое исследование секса

Компания Forza провела исследование, чтобы выяснить оптимальное время для секса. Несмотря на то, что было опрошено лишь 1000 человек, что является сравнительно малой выборкой, исследование выявило несколько интересных моментов.

По результатам опроса, большинство опрошенных отметили, что лучше заниматься сексом утром. Подобные выводы были сделаны и в других исследованиях, где отмечалось, что уровень энергии человека самый высокий утром, когда в организме происходит наибольшее выделение эндорфинов, благодаря чему человек чувствует себя весь день хорошо.

Лучшее время для секса

Оптимальным временем для секса, согласно опросу, было – 7:30 утра. Даже если вам не нужно вставать настолько рано, например, из-за работы в офисе, вы все равно сможете получить все преимущества утреннего секса, если занимаетесь любовью в течение 45 минут после пробуждения.

Это связано с тем, что уровень энергии после отдыха обычно достигает пика, что способствует увеличению выносливости. Исследование также выявило, что утренний секс может помочь снизить артериальное давление и уровень стресса, что в свою очередь может сделать остаток дня более радостным и продуктивным.