Ученые из Гарвардского университета представили исследование, указывающее на возможность возникновения проблем с эрекцией у любителей велосипедного спорта.

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Ученые в своем отчете подчеркнули, что постоянное давление велосипедного седла на область между мужскими гениталиями и анусом может вызвать травму нервов и временное замедление кровообращения в этой зоне, что в конечном итоге может привести к эректильной дисфункции.

Особенно подвержены этому риску те, кто проводит на велосипеде более трех часов в неделю. Однако, в другом исследовании прямой связи между велосипедным спортом и проблемами с эрекцией выявлено не было.

Как уменьшить риск негативного воздействия

Если вас беспокоят потенциальные риски, исследователи советуют уделить внимание выбору подходящего велосипеда.

Советы от ученых включают:

Форму седла. Исследования показали, что узкие сиденья и сиденья с формой V-образного носа могут уменьшить снабжение кислорода к половому члену. Поэтому лучше выбрать широкое седло с мягким покрытием, способным амортизировать ударные нагрузки. Также рекомендуется выбирать сиденье с длиной носа, не превышающей 6 сантиметров; Высоту руля. Рекомендуется установить его ниже седла. Если руль установлен на одном уровне с седлом или выше, это может повысить вероятность эректильной дисфункции; Тип велосипеда. Если вам не комфортно на обычном велосипеде из-за боли в спине, шее или других проблем, стоит рассмотреть возможность использования лежачего велосипеда. В положении лежа подача кислорода к половому члену не уменьшается, как при езде традиционном велосипеде.

Когда обратиться к врачу

Если после велосипедных поездок вы чувствуете покалывание или онемение в области полового члена, нужно приостановить катание на промежуток от недели до двух. Можно также делать перерывы во время длительных поездок и использовать велосипедные шорты с мягким вкладышем для дополнительной защиты промежности. И стоит по возможности сократить время, проводимое на велосипеде, до трех часов в неделю.

Катание на велосипеде является полезным видом физической активности, поэтому не стоит бояться этого. Главное – придерживаться рекомендаций и быть внимательными к своему здоровью.