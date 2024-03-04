Есть две формы простатита: острый и хронический. Острый простатит появляется внезапно, и он имеет достаточно тяжелые симптомы. Если симптомы сохраняются дольше 3 месяцев и появляются снова через некоторое время, это хронический простатит.
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Почему возникает простатит
Острый простатит, обычно, вызван бактериальной инфекцией, и ее лечат антибиотиками. Хронический простатит часто протекает без видимых признаков инфекции, поэтому его причину не всегда удается установить.
Риск появления хронического простатита выше у людей:
- старшего возраста. У мужчин 50 – 59 лет риск появления простатита втрое выше, чем в возрасте 20 – 39 лет;
- которые уже имели простатит;
- с другими болезнями брюшной полости, например, синдром раздраженного кишечника;
- которые пережили сексуальное насилие.
Многие думают, что отсутствие секса или езда на велосипеде приводят к появлению простатита. Но эти предположения не имеют научного обоснования.
Симптомы простатита
Симптомы хронического простатита подобны симптомам острого, но не такие сильные и длятся дольше трех месяцев. Основные из них:
- боль в пенисе, паху, яичках или анусе;
- боль во время мочеиспускания;
- частое мочеиспускание;
- внезапное и острое желание сходить в туалет;
- проблемы с эрекцией, боль во время эякуляции или в тазовой области после секса;
- пониженная температура.
Диагностика и лечение простатита
Врач расспросит вас о симптомах и назначит анализ мочи. Врач также может провести ректальное обследование – для этого в анус вставляют палец и проверяют простату на ощупь.
Изучив симптомы и результаты анализов, врач определит, какой именно у вас вид хронического простатита:
- бактериальный;
- небактериальный, при котором есть симптомы, но анализы не показывают наличие инфекции. Часто причину небактериального простатита найти не получается.
Врач назначит медикаменты, чтобы облегчить симптомы простатита:
- обезболивающие, такие как ибупрофен и парацетамол;
- альфа-блокаторы, если у вас есть проблемы с мочеиспусканием;
- слабительные, если вы чувствуете боль при дефекации.
Антибиотики нужны только при бактериальном простатите. В других случаях они не помогают.