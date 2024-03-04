Есть две формы простатита: острый и хронический. Острый простатит появляется внезапно, и он имеет достаточно тяжелые симптомы. Если симптомы сохраняются дольше 3 месяцев и появляются снова через некоторое время, это хронический простатит.

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Почему возникает простатит

Острый простатит, обычно, вызван бактериальной инфекцией, и ее лечат антибиотиками. Хронический простатит часто протекает без видимых признаков инфекции, поэтому его причину не всегда удается установить.

Риск появления хронического простатита выше у людей:

старшего возраста. У мужчин 50 – 59 лет риск появления простатита втрое выше, чем в возрасте 20 – 39 лет;

которые уже имели простатит;

с другими болезнями брюшной полости, например, синдром раздраженного кишечника;

которые пережили сексуальное насилие.

Многие думают, что отсутствие секса или езда на велосипеде приводят к появлению простатита. Но эти предположения не имеют научного обоснования.

Симптомы простатита

Симптомы хронического простатита подобны симптомам острого, но не такие сильные и длятся дольше трех месяцев. Основные из них:

боль в пенисе, паху, яичках или анусе;

боль во время мочеиспускания;

частое мочеиспускание;

внезапное и острое желание сходить в туалет;

проблемы с эрекцией, боль во время эякуляции или в тазовой области после секса;

пониженная температура.

Диагностика и лечение простатита

Врач расспросит вас о симптомах и назначит анализ мочи. Врач также может провести ректальное обследование – для этого в анус вставляют палец и проверяют простату на ощупь.

Изучив симптомы и результаты анализов, врач определит, какой именно у вас вид хронического простатита:

бактериальный;

небактериальный, при котором есть симптомы, но анализы не показывают наличие инфекции. Часто причину небактериального простатита найти не получается.

Врач назначит медикаменты, чтобы облегчить симптомы простатита:

обезболивающие, такие как ибупрофен и парацетамол;

альфа-блокаторы, если у вас есть проблемы с мочеиспусканием;

слабительные, если вы чувствуете боль при дефекации.

Антибиотики нужны только при бактериальном простатите. В других случаях они не помогают.