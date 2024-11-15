Психоактивные вещества влияют на организм и изменяют поведение человека разными способами, пишет 24 Канал со ссылкой на Translational Psychiatry.

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Например, кофеин может временно уменьшать количество серого вещества в мозге, что негативно влияет на когнитивные возможности, тогда как алкоголь, независимо от его крепости, ухудшает рацион, заставляя отдавать предпочтение жирной, жареной, соленой и копченой пище, а также простым углеводам вместо клетчатки.

Новое исследование кофе

Исследователи из нескольких университетов Италии и США заметили, что одно психоактивное вещество может защищать организм от другого. Они изучали поведение мозга грызунов, которые получали кофеин перед употреблением алкоголя. Результаты работы были опубликованы в журнале Translational Psychiatry.

В ходе эксперимента, в котором участвовали самцы крыс, одной группе давали только алкоголь, другой - алкоголь с кофеином, а третьей – препараты, которые блокируют определенные рецепторы для анализа влияния кофеина.

Кофе уменьшает риск алкоголизма

Исследование показало, что кофеин эффективно блокирует высвобождение дофамина, вызванное алкоголем, который дает ощущение удовольствия и может побуждать к повторному употреблению спиртного. Кроме того, кофеин предотвращает образование салсолинола – химического соединения, связанного с системой вознаграждения. Кофеин также может препятствовать активации дофаминовых нейронов, что обычно происходит под воздействием алкоголя.

Аналогичным образом кофеин влиял на организм мышей, когда им вводили не алкоголь, а салсолинол и морфин напрямую. Эти вещества должны были активировать дофамин независимо от алкоголя, но кофеин блокировал их действие.

Исследователи считают, что кофеин можно использовать как основу для разработки средств профилактики алкогольной зависимости. Однако исследование имеет свои ограничения, поскольку в нем участвовали только самцы крыс, которые не имели опыта употребления алкоголя. В дальнейшем ученые планируют повторить эксперимент на самках, а также на животных с уже установленной зависимостью от алкоголя.