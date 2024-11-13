Вейпинг существует менее ста лет, и его влияние на человеческий организм все еще остается недостаточно изученным. Но многие современные исследования направлены на изучение вейпинга, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Pediatrics.

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Новое исследование вейпинга

Специалисты из Мичиганского университета исследовали причины, побуждающие подростков к употреблению вейпа, и обнаружили, что современная мотивация тинейджеров заметно отличается от той, что была зафиксирована в 2015 году.

В исследовании принимали участие 5082 ученика восьмых, десятых и двенадцатых классов школ США, которые заполнили онлайн-опрос о своем опыте использования вейпа.

Почему подростки курят электронные сигареты

Результаты показали, что на момент опроса 1,7% восьмиклассников, 4,2% десятиклассников и 7,8% двенадцатиклассников вейпили почти ежедневно в течение последнего месяца. Для 70% из них основной причиной было желание расслабиться, что стало самым большим мотивом среди всех групп.

На втором месте оказалось стремление экспериментировать, а на третьем – скука. Также часто упоминались привлекательность вкуса пара. Пользователи, которые употребляют вейп ежедневно, отмечали, что это помогает им "чувствовать себя лучше" или является "более удобной альтернативой сигаретам".

Исследователи отметили, что в течение последних десяти лет мотивация курильщиков-подростков претерпела изменения: ранее основной причиной потребления никотина был интерес к экспериментам, в то время, как снятие стресса занимало лишь пятое место. Это важно учитывать в борьбе с молодежным курением.

Среди подростков, которые вейпят почти ежедневно, 43% заявляют о зависимости. Примерно каждый пятый из тех, кто вейпит почти ежедневно, упоминал о желании контролировать свой вес. Нужны дальнейшие исследования в этой области, но родителям и медицинским работникам следует знать, что многие подростки обращаются к вейпингу, чтобы избежать набора веса или похудеть.