Вчені з Гарвардського університету презентували дослідження, що вказує на можливість виникнення проблем з ерекцією у любителів велосипедного спорту.

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Вчені у своєму звіті підкреслили, що постійний тиск велосипедного сідла на область між чоловічими геніталіями та анусом може спричинити травму нервів і тимчасове уповільнення кровообігу в цій зоні, що в кінцевому підсумку може призвести до еректильної дисфункції.

Особливо схильні до цього ризику ті, хто проводить на велосипеді понад три години на тиждень. Однак, в іншому дослідженні прямого зв'язку між велосипедним спортом і проблемами з ерекцією виявлено не було.

Як зменшити ризик негативного впливу

Якщо вас турбують потенційні ризики, дослідники радять приділити увагу вибору відповідного велосипеда.

Поради від вчених включають:

Форму сідла. Дослідження показали, що вузькі сидіння та сидіння з формою V-подібного носа можуть зменшити постачання кисню до статевого члена. Тому краще вибрати широке сідло з м'яким покриттям, здатним амортизувати ударні навантаження. Також рекомендується вибирати сидіння з довжиною носа, що не перевищує 6 сантиметрів; Висоту керма. Рекомендується встановити його нижче за сідло. Якщо кермо встановлено на одному рівні з сідлом або вище, це може підвищити ймовірність еректильної дисфункції; Тип велосипеда. Якщо вам не комфортно на звичайному велосипеді через біль у спині, шиї або інші проблеми, варто розглянути можливість використання лежачого велосипеда. У положенні лежачи подача кисню до статевого члена не зменшується, як при їзді традиційному велосипеді.

Коли звернутись до лікаря

Якщо після велосипедних поїздок ви відчуваєте поколювання або оніміння в області статевого члена, потрібно призупинити катання на проміжок від тижня до двох. Можна також робити перерви під час тривалих поїздок і використовувати велосипедні шорти з м'якою вкладкою для додаткового захисту промежини. І варто по можливості скоротити час, що проводиться на велосипеді, до трьох годин на тиждень.

Катання на велосипеді є корисним видом фізичної активності, тож не варто боятися цього. Головне – дотримуватися рекомендацій та бути уважними до свого здоров'я.