Сучасна тривалість життя постійно зростає: з 1945 року в європейських країнах вона збільшилася в середньому на два десятиліття, а в таких країнах, як Китай та Індія, – більш ніж на чотири, повідомляє 24 Канал з посиланням на Heart.

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Утім, із цим зростанням виникає і зворотний бік: багато захворювань, до яких люди раніше просто не доживали, стають поширенішими. На сьогодні лише 9,3% людей старших за 70 років у світі можна вважати дійсно здоровими.

Нове дослідження впливу поганого слуху

Група науковців із Південного університету Китаю провела аналіз даних із Британського біобанку (UK Biobank), що містив інформацію про стан здоров'я 164 431 людини. Середній вік учасників становив 56 років. У дослідженні враховували такі фактори, як расова приналежність, рівень освіти, наявність шкідливих звичок, фізична активність, індекс маси тіла та інші аспекти.

Для оцінки слуху застосовувався тест Digit Triplets Test. У 88% учасників був нормальний слух, 10,5% мали певні проблеми, а у 1,5% були серйозні порушення. Також фахівці проаналізували анкети та психологічні тести, щоб визначити рівень соціальної ізоляції, стресу та схильності до невротичних реакцій, які проявляються емоційною нестабільністю, труднощами адаптації, невпевненістю в собі та депресивними станами.

Поганий слух шкодить серцю

Протягом 11,7 року спостережень серцева недостатність виявили у 4449 людей. Науковці з'ясували, що ризик розвитку патології становить 15% у людей із погіршеним слухом і досягає 28% у тих, хто від початку мав значні проблеми зі слухом.

При цьому 16,9% учасників із проблемним слухом більш гостро реагували на стресові ситуації. Психологічний дискомфорт, пов'язаний із неможливістю адаптуватися до життєвих труднощів, відіграє значну роль у розвитку серцево-судинних захворювань.

Дослідники дійшли висновку, що порушення слуху можуть слугувати індикатором підвищеного ризику серцевих захворювань. Особливості реакції організму на стрес стали одним із ключових факторів, що впливають на розвиток серцево-судинних патологій, наголосили науковці з Університету Атланти (США).