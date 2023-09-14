Сердечно-сосудистые заболевания – это глобальная проблема современности. От них сегодня умирает больше людей (почти 18 миллионов ежегодно), и никакие вирусы не могут соперничать с болезнями сердца по смертоносности.

Также на тему Может оральный секс вызвать молочницу

Предотвратить большинство сердечных патологий можно, ведя здоровый образ жизни: не курить, регулярно заниматься спортом, гулять и полноценно питаться. А вот если болезнь уже развилась, вместе с рецептом на лекарства врач будет рекомендовать более строгие меры по профилактике осложнений – специальную диету, отказ от алкоголя и тяжелых физических нагрузок.

Как понять, что секс может быть вредным для сердца

Во время секса сердце бьется чаще, а значит получает дополнительную нагрузку. Однако эту нагрузку нельзя сравнить с ходьбой по лестнице или бегом трусцой. Кроме того, его не всегда назовешь продолжительным. Если ваша болезнь под контролем, состояние стабильное и вы справляетесь с подобными задачами, секс вам не повредит.

Вероятность сердечного приступа во время секса ничтожно мала, а долгосрочные преимущества физической активности перевешивают все риски. А вот если заболевание проявляется в виде серьезных симптомов, к походу к врачу от серьезной физической активности лучше отказаться. Насторожить должны:

боль в груди;

одышка;

аритмия;

тошнота и несварение.

Как секс может защищать сердце

Как и любой вид физической активности, в долгосрочной перспективе секс может нести не вред, а пользу сердечно-сосудистой системы. Регулярные занятия сексом (2-3 раза в неделю) не увеличивают, а снижают риск сердечных приступов, тогда как редкие занятия сексом 1 раз в месяц или реже могут негативно влиять на состояние сердца и сосудов.

На людей с инфарктом в анамнезе действует то же правило. Те, кто перенес сердечный приступ, имеют на 27% меньший риск получить еще один, занимаясь сексом несколько раз в неделю по сравнению с теми, кто полностью воздерживается от интима. Еженедельная близость также эффективна, но имеет меньший эффект – 12%.

Объяснить это достаточно просто. Во-первых, секс можно расценивать как упражнения для тренировки сердечной мышцы. При регулярных занятиях он, как и утренние пробежки, укрепляет сердце, способствует снижению давления, уменьшает уровень стресса и улучшает качество сна ночью. Во-вторых, не стоит недооценивать секс как способ сблизиться с партнером. Он делает отношения крепче, а значит, может помочь справиться с чувством одиночества, депрессией и тревогой.