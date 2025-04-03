Алкоголь, в частности и вино

Доктор Левин утверждает, что умеренное употребление алкоголя – не более одной порции в день – является безопасным только для тех, у кого нет проблем с сердцем, сообщает 24 Канал со ссылкой на New York Post.

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Однако даже небольшие дозы могут повышать артериальное давление, уровень триглицеридов и вызвать фибрилляцию предсердий. А большие количества алкоголя наносят прямой вред сердцу, вплоть до развития алкогольной кардиомиопатии.

Некоторые считают, что красное вино полезно для сердца, но кардиолог развеивает этот миф.

Вину приписывают пользу, которой на самом деле нет. Многие исследования, утверждающие обратное, финансировались алкогольной или винной индустрией и базировались на корреляциях, а не на доказательствах причинной связи. Например, люди, которые пьют вино, могут вести активный образ жизни или иметь другие факторы, способствующие их здоровью,

– объяснил Левин.

Сладкие газированные напитки

Кардиолог утверждает, что банка газировки ничем не лучше пива. В ней содержится около 10 чайных ложек сахара, что значительно повышает уровень триглицеридов, способствует набору веса, резко увеличивает уровень глюкозы в крови и провоцирует развитие диабета. Все эти факторы, по словам Левина, негативно влияют на состояние сердца.

"Представьте, что вы пьете 1/5 стакана чистого сиропа – именно это вы делаете, открывая банку когда", – отмечает он.

Энергетические напитки

Энергетики Левин сравнивает с "аккумуляторной кислотой" для сердца. Они содержат до 1,5 раза больше кофеина по сравнению с кофе, а также более восьми чайных ложек сахара.

Кофейные напитки с добавками

Некоторые популярные напитки из кафе могут нанести серьезный вред артериям. В одной порции фрапучино содержится около 100 мг кофеина и 51 грамм сахара – это эквивалент 13 чайных ложек.

Кардиолог предостерегает, что люди с заболеваниями сердца должны быть особенно осторожными: такие комбинации кофеина и сахара могут вызвать учащенное сердцебиение и другие проблемы, опасные для сердечно-сосудистой системы.