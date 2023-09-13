Молочника или вульвовагинальный кандидоз – проявление чрезмерного роста во влагалище грибков Candida albicans. Кандиды в норме есть в организме, их рост усиливается при определенных условиях, в том числе при нарушениях в микробиоме влагалища. Болезнь проявляется зудом, творожными выделениями, болью при сексуальном контакте и при мочеиспускании.

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Может оральный секс вызвать молочницу

Ряд исследований свидетельствует, что оральный секс может являться этиологическим фактором молочницы. В одном из них авторы изучили методом ПЦР микробиота влагалища у 394 женщин. Параллельно участниц расспросили о сексуальной жизни и интимной гигиене. У женщин, практиковавших оральный секс, количество грибков кандида было в среднем вдвое выше.

В другой работе Ученые пришли к выводу, что сексуальные практики играют большую роль в развитии кандидоза, чем количество грибков кандида в организме. Согласно этому исследованию, в котором приняло участие 149 женщин, оральный секс увеличивал риск молочницы почти вдвое.

Хорошо известно, что у многих женщин молочница имеет рецидивирующее течение. Ученые выдвигали теории, что куннилингус способствует развитию этой формы болезни.

Несмотря на многолетнее изучение вопроса, имеющиеся данные так и не убедили профессиональное сообщество: оральный секс пока не внесен в список официальных причин бактериального вагиноза и молочницы. Роль этой сексуальной практики в их развитии все еще нужно доказать. Таким образом, рекомендация отказываться от него была бы ненаучной.