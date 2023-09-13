Молочника чи вульвовагінальний кандидоз – прояв надмірного росту у піхві грибків Candida albicans. Кандиди в нормі є в організмі, їхній ріст посилюється за певних умов, у тому числі – при порушеннях в мікробіомі піхви. Хвороба проявляється свербінням, сирними виділеннями, болем при сексуальному контакті та при сечовипусканні.

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Чи може оральний секс викликати молочницю

Ряд досліджень свідчить, що оральний секс може бути етіологічним чинником молочниці. В одному з них автори вивчили методом ПЛР мікробіоту піхви у 394 жінок. Паралельно учасниць розпитали про сексуальне життя та інтимну гігієну. У жінок, які практикували оральний секс, кількість грибків кандида була в середньому вдвічі вищою.

В іншій роботі вчені дійшли висновку, що сексуальні практики відіграють більшу роль у розвитку кандидозу, ніж кількість грибків кандиду в організмі. Згідно з цим дослідженням, у якому взяло участь 149 жінок, оральний секс збільшував ризик молочниці майже вдвічі.

Добре відомо, що у багатьох жінок молочниця має рецидивний перебіг. Вчені висували теорії, що кунілінгус сприяє розвитку цієї форми хвороби.

Попри багаторічне вивчення питання, наявні дані так і не переконали професійну спільноту: оральний секс поки що не внесений до списку офіційних причин бактеріального вагінозу та молочниці. Роль цієї сексуальної практики в їхньому розвитку все ще потрібно довести. Таким чином, рекомендація відмовлятися від нього була б ненауковою.