Дослідження, присвячене впливу світла на стан бадьорості, запропонувало корисні рекомендації щодо облаштування спальні, повідомляє 24 Канал з посиланням Building and Environment.

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Нове дослідження сну

Багато досліджень сну застосовують штучне освітлення, яке легко піддається регулюванню. Однак, як з’ясували науковці з Осакського столичного університету, природне світло має значно більшу цінність і важливість.

У рамках експерименту за участю 19 добровольців (10 чоловіків і 9 жінок), було створено три різні схеми освітлення за допомогою автоматизованих штор:

IA: природне освітлення за 20 хвилин до пробудження;

IB: природне світло протягом усього періоду світанку до пробудження;

CC: повна темрява перед пробудженням.

Після кожного тесту фахівці фіксували показники сонливості, бадьорості та втомлюваності учасників за допомогою електроенцефалографії, електрокардіографії та опитувань.

Як прокидатись бадьорим

Результати показали, що в умовах IA та IB учасники відчували меншу сонливість порівняно з CC. При цьому варіант IA виявився найбільш ефективним для покращення бадьорості, тоді як надмірна кількість світла в IB давала зворотний ефект.

У майбутньому нам потрібно вивчити, як правильно регулювати природне світло, враховуючи його сезонні та добові зміни, щоб створити оптимальне середовище для комфортного пробудження,

– розповів автор дослідження професор Дайсуке Мацуcіта

На основі проведеного дослідження науковці запропонували рекомендації: архітекторам звертати увагу на природне освітлення у спальнях, а усім людям – розглянути можливість встановлення "розумних" штор для якіснішого пробудження.