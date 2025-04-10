Современная продолжительность жизни постоянно растет: с 1945 года в европейских странах она увеличилась в среднем на два десятилетия, а в таких странах, как Китай и Индия, – более чем на четыре, сообщает 24 Канал со ссылкой на Heart.

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Впрочем, с этим ростом возникает и обратная сторона: многие заболевания, до которых люди раньше просто не доживали, становятся более распространенными. На сегодня только 9,3% людей старше 70 лет в мире можно считать действительно здоровыми.

Новое исследование влияния плохого слуха

Группа ученых из Южного университета Китая провела анализ данных из Британского биобанка (UK Biobank), содержащего информацию о состоянии здоровья 164 431 человека. Средний возраст участников составлял 56 лет. В исследовании учитывали такие факторы, как расовая принадлежность, уровень образования, наличие вредных привычек, физическая активность, индекс массы тела и другие аспекты.

Для оценки слуха применялся тест Digit Triplets Test. У 88% участников был нормальный слух, 10,5% имели определенные проблемы, а у 1,5% были серьезные нарушения. Также специалисты проанализировали анкеты и психологические тесты, чтобы определить уровень социальной изоляции, стресса и склонности к невротическим реакциям, которые проявляются эмоциональной нестабильностью, трудностями адаптации, неуверенностью в себе и депрессивными состояниями.

Плохой слух вредит сердцу

В течение 11,7 года наблюдений сердечная недостаточность обнаружили у 4449 человек. Ученые выяснили, что риск развития патологии составляет 15% у людей с ухудшенным слухом и достигает 28% у тех, кто изначально имел значительные проблемы со слухом.

При этом 16,9% участников с проблемным слухом более остро реагировали на стрессовые ситуации. Психологический дискомфорт, связан с невозможностью адаптироваться к жизненным трудностям, играет значительную роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследователи пришли к выводу, что нарушения слуха могут служить индикатором повышенного риска сердечных заболеваний. Особенности реакции организма на стресс стали одним из ключевых факторов, влияющих на развитие сердечно-сосудистых патологий, отметили ученые из Университета Атланты (США).