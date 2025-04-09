В новом выпуске шоу "Хочу быть мамой" на Люкс ФМ Таня Ли пообщалась с детским урологом Алиной Пузько, чтобы разобраться как приучить ребенка к горшку, передает 24 Канал.

Также на тему Как вернуть форму после родов: советы от Натальи Татаринцевой

Как приучить ребенка к горшку

Врач отмечает, что в этом деле не стоит спешить. Процесс приучения к горшку должен происходить в соответствии с готовностью нервной системы ребенка. Мочевой пузырь работает благодаря двум нервным системам: одной управляем мы, а другая работает автономно.

Сначала ребенок учится контролировать мочеиспускание днем, а уже потом – ночью. Важно отметить, что сознательный контроль за этим процессом обычно формируется не раньше двух лет. В этот период малыш начинает осознанно подходить к этому этапу развития, поэтому важно дать ему время на взросление.

Рекомендуется знакомить ребенка с горшком постепенно, нежно и без принуждения. Стоит позволить малышу самостоятельно выбрать горшок, ведь так он будет чувствовать себя более комфортно.

Если вдруг ребенок не успевает дойти до горшка, важно поддержать его и сказать, что в следующий раз все точно получится. Критика или наказание в таких ситуациях только навредят.

Смотри полный выпуск "Хочу быть мамой" уже сейчас и узнавай еще больше полезных советов: