Серцево-судинні захворювання – це глобальна проблема сучасності. Від них сьогодні вмирає найбільше людей (майже 18 мільйонів щорічно), і жодні віруси не можуть змагатися із хворобами серця за смертоносністю.

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Запобігти більшості серцевих патологій можна, ведучи здоровий спосіб життя: не курити, регулярно займатися спортом, гуляти та повноцінно харчуватися. А от якщо хвороба вже розвинулася, разом із рецептом на ліки лікар рекомендуватиме суворіші заходи профілактики ускладнень – спеціальну дієту, відмову від алкоголю та важких фізичних навантажень.

Як зрозуміти, що секс може бути шкідливим для серця

Під час сексу серце б'ється частіше, а отже, отримує додаткове навантаження. Однак це навантаження не можна порівняти з ходьбою по сходах або бігом підтюпцем. Крім того, його не завжди назвеш тривалою. Якщо ваша хвороба під контролем, стан стабільний і ви справляєтеся з подібними завданнями, секс вам не зашкодить.

Імовірність серцевого нападу під час сексу мізерно мала, а довгострокові переваги фізичної активності переважує всі ризики. А от якщо захворювання проявляється у вигляді серйозних симптомів, до походу до лікаря від будь-якої серйозної фізичної активності краще відмовитись. Насторожити повинні:

біль у грудях;

задишка;

аритмія;

нудота та нетравлення.

Як секс може захищати серце

Як і будь-який вид фізичної активності, у довгостроковій перспективі секс може нести не шкоду, а користь для серцево-судинної системи. Регулярні заняття сексом (2 – 3 рази на тиждень) не збільшують, а знижують ризик серцевих нападів, тоді як рідкісні заняття сексом 1 раз на місяць або рідше можуть негативно впливати на стан серця та судин.

На людей з інфарктом в анамнезі діє те саме правило. Ті, хто переніс серцевий напад, мають на 27% менший ризик отримати ще один, займаючись сексом кілька разів на тиждень, порівняно з тими, хто повністю утримується від інтиму. Щотижнева близькість також ефективна, але має менший ефект – 12%.

Пояснити це досить легко. По-перше, секс можна розцінювати як вправи для тренування серцевого м'яза. За умови регулярних занять він, як і ранкові пробіжки, зміцнює серце, сприяє зниженню тиску, зменшує рівень стресу та покращує якість сну вночі. По-друге, не варто недооцінювати секс як спосіб зблизитися з партнером. Він робить відносини міцнішими, а отже може допомогти впоратися з почуттям самотності, депресією та тривогою.