Сауна является национальным символом Финляндии и важной частью финской культуры. Поэтому неудивительно, что вопрос о ее целебных свойствах активно исследуется местными учеными, сообщает 24 Канал со ссылкой на International Journal of Circumpolar Health.

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Так, исследователи из университета Восточной Финляндии и университета Ювяскюля ранее обнаружили связь между регулярными походами в сауну и снижением риска смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, результаты другого финского исследования показали защитный эффект сауны против болезни Альцгеймера.

Новое исследование пользы сауны

Однако специалисты из нескольких шведских университетов решили провести собственное исследование, используя данные о жителях своей страны. Авторы отметили, что выводы, сделаны на основе однородной финской выборки, могут не совпадать с тенденциями в других национальных группах.

Они также подчеркнули, что традиция посещения сауны в Северной Швеции имеет давнюю историю, но информации о том, кто именно практикует эти процедуры и какие у них привычки во время этого, не хватает.

Исследователи использовали проект MONICA, направленный на мониторинг тенденций в сфере сердечно-сосудистых заболеваний. Весной 2022 года в рамках этого проекта был проведен опрос среди 1180 жителей Северной Швеции в возрасте от 25 до 74 лет, которые были случайно выбраны из базы данных населения. Один из разделов анкеты касался посещений сауны.

Как часто нужно посещать сауну

На вопрос о банных процедурах ответили 971 респондент (82%), из которых 641 человек сообщил, что посещает сауну минимум раз в месяц. Сравнив их данные с информацией о тех, кто не имеет такой привычки, исследователи обнаружили, что любители сауны реже жаловались на повышенное давление и боли. Кроме того, они оценивали свое счастье, качество сна, энергичность, психическое здоровье и общее самочувствие выше, чем участники, которые не пользовались сауной.

Ранее финские исследования утверждали, что для ощутимого эффекта нужно посещать сауну часто – от 4 до 7 раз в неделю. Однако шведские коллеги пришли к другому выводу.

Оптимальным считается посещение сауны от одного до четырех раз в месяц; именно эти респонденты оказались самыми счастливыми. Более частые визиты, например, два – семь раз в неделю, не привели к значительному улучшению психического и физического состояния или энергичности,

– отметили ученые.

Ученые намерены продолжить работу и с помощью статистического анализа выяснить, действительно ли походы в сауну приводят к указанным эффектам. Также шведских исследователей интересует возможность проведения контролируемых исследований в лабораторных условиях, чтобы проверить, как именно сауна влияет на качество сна.