Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на исследование, опубликованное в The Lancet.

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Что стоит знать

Роговица человеческого глаза функционирует благодаря резервуару стволовых клеток, при недостатке которых возникает дефицит лимбальных стволовых клеток (LSCD). Поэтому, роговицу покрывает рубцовая ткань, что в конечном итоге приводит к слепоте. Это может быть следствием травмы глаза или аутоиммунных либо генетических заболеваний.

Лечение LSCD ограничено.

В общем подходе к лечению пациентов с этим заболеванием трансплантация клеток роговицы выполняется с использованием стволовых клеток, собранных из здорового глаза. Однако эта инвазивная процедура не гарантирует успешного результата. В случаях, когда поражены оба глаза, врачи могут прибегнуть к пересадке роговицы от умерших доноров, хотя существует риск того, что иммунная система реципиента может отторгнуть трансплантат.

Какое лечение LSCD предложили

Команда использовала альтернативный источник клеток для трансплантации роговицы – индуцированные плюрипотентные стволовые клетки.

В своей разработке исследователи успешно изъяли клетки крови здорового донора и перепрограммировали их до эмбрионального состояния. Этот инновационный подход позволил им трансформировать клетки в тонкий слой эпителиальных клеток роговицы, что знаменует собой значительный прогресс в регенеративной медицине.

Как выполняли лечение

В период с июня 2019 по ноябрь 2020 года ученые провели операции 2 женщинам и 2 мужчинам, имевших LSCD обоих глаз.

С помощью медицинской процедуры медики успешно удалили слой рубцовой ткани с поврежденной роговицы.

После этого они прикрепили к пораженному глазу эпителиальные пластинки, изготовленные из донорских клеток.

Чтобы обеспечить защиту и поддержку во время процесса заживления, врачи также установили мягкую контактную линзу.

Эффективность метода

Через 2 года после процедуры ни у одного из участников исследования не обнаружили серьезных побочных эффектов. В частности, трансплантированные клетки не вызывали образования опухолей, также не было явных признаков атаки пересаженных тканей со стороны иммунной системы.

После трансплантации у всех пациентов произошло мгновенное улучшение зрения. Кроме того, у них уменьшилась площадь роговицы, которая подверглась поражению.

Улучшение состояния наблюдались у всех участников исследования, но у одного только в течение года после операции.