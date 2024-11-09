24 Канал со ссылкой на издание express рассказывает, потребление какого продукта поможет нормализовать уровень сахара в крови.

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Тыквенные семечки снижают уровень сахара

Специалисты советуют есть тыквенные семечки, если пытаетесь контролировать уровень сахара, это особенно важно для людей, которые находятся в группе риска диабета. Всего 1 столовая ложка семечек снижает уровень сахара в крови на 35 процентов. Медики говорят, что эффект сохраняется независимо от того, потребляете вы семена отдельно, как перекцс, или добавляете к блюдам или выпечки.

Справочно. Тыквенные семечки – прекрасный источник клетчатки, магния и цинка.

Польза тыквенных семечек

Польза семян из тыквы в контексте профилактики диабета возникает прежде всего благодаря содержанию цинка. Именно этот микроэлемент синтезирует инсулин и активирует инсулиновые пути.

Также семена содержат полиненасыщенные жирные кислоты и клетчатку, которые также способствуют снижению сахара в крови. Клетчатка поможет предотвратить резкие скачки сахара, задерживая всасывание глюкозы в течение длительного периода. Также она насыщает организм и снижает аппетит, что тоже в свою очередь позволяет поддерживать баланс сахара в крови.

Сколько семян нужно есть

Научное исследование, которое опубликовано в Nutrition Research подтвердило, что тыквенные семечки влияют на снижение уровня сахара в крови.

Ученые говорят, что если есть по столовой ложке семян каждое утро, это может помочь предотвратить перепады сахара, если есть такая проблема.