Нехватка исследований секса

В последнее время сексологи и психотерапевты уделяют немало внимания изучению сексуального здоровья, особенно половых дисфункций – расстройств, мешающих партнерам наслаждаться интимной близостью. Но ученые мало времени уделяют исследованиям сексуальных предпочтений и удовольствий. И это проблема.

Также на тему Кровь после секса: насколько это опасно

Многие черпают информацию о сексе из СМИ и порно, которые чаще всего искажают представления о физической близости и создают у человека нестандартные привычки, способные повлиять на отношения. По мнению исследователей, изучать сексуальное поведение людей очень важно, ведь взаимное сексуальное удовольствие – залог хороших отношений и, как следствие, улучшение качества жизни.

Новое исследование сексуальной заявки

Команда исследователей из Университета штата Миссури (США) попыталась выявить общие факторы, влияющие на восприятие качества секса и провела опрос. В опросе принимали участие 78 человек в возрасте от 18 до 69 лет с разными сексуальной ориентацией и семейным положением.

Среди испытуемых были 49 женщин, 28 мужчин и один гендерквир – человек, не относящий себя к конкретному гендеру. Что касается сексуальной ориентации, то 52 человека заявили, что они гетеросексуалы, а 24 – негетеросексуалы.

Авторы работы специально составляли вопросы так, чтобы человек отвечал искренне и полнее, причем его ответ был основан именно на личном опыте, а не исходил из каких-либо общих представлений. Для этого в вопросах вместо понятия "хороший"/"плохой" ученые использовали "хороший"/"прекрасный".

Среди вопросов были, например, такие: "Исходя из вашего опыта, чем хороший секс отличается от замечательного?", "Исходя из вашего опыта, какие факторы отличают хороший секс от замечательного?", "По каким критериям вы оцениваете сексуальный опыт как отличный? ".

Три фактора хорошего секса

Опрос показал, что подавляющее большинство испытуемых выделяют три общих фактора, делающих секс хорошим. Это оргазм (ответили 49 респондентов), эмоциональная связь (52) и влечение/химия к партнеру (36).

Однако к этому исследованию следует относиться с осторожностью. Во-первых, очень маленькая выборка, потому результаты нельзя обобщать. Во-вторых, опрос показывает, что составляющие хорошего секса подчас одинаково отличаются от общепринятых представлений.

Представление, что делает секс хорошим, может отличаться даже у партнеров. Секс, который отличный для одного, может быть плох для другого. Поэтому важно разговаривать друг с другом. Чем больше мы говорим о наших сексуальных потребностях, тем выше вероятность, что наши ожидания от интимной близости оправдаются.

– объяснили авторы исследования.

Хотя работа американских ученых не ставит точку в изучении секретов хорошего секса и сексуального удовлетворения, она может служить основой для углубленных исследований этого вопроса в будущем.