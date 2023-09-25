В каких случаях кровь после секса – это нормально

Все зависит от количества и частоты кровотечений. Небольшие кровянистые выделения, появляющиеся редко или один раз, это нормально. Вы можете заметить красные пятна на кровати, белье или между ног. А вот если кровотечение регулярное или сопровождается болезненными ощущениями, лучше обратиться к врачу.

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Инфекции, передающиеся половым путем

Кровь после секса может сигнализировать об ИППП, даже если других симптомов вы не заметили. Чаще кровь свидетельствует о воспаленной из-за инфекции шейки матки, которая может кровоточить из-за трения. К этому может привести хламидиоз, гонорея, трихомониаз и герпес. Поэтому если у вас был незащищенный секс и вы заметили кровотечение, лучше не медлить с приемом гинеколога.

Полипы матки и шейки матки

Полипы – это образования, которые появляются на шейке или внутри матки. У полипов много кровеносных сосудов, их питающих. Именно они могут кровоточить, если их задеть во время секса.

В случае с полипами лучше обратиться к врачу, чтобы узнать, почему они появились. Часто полипы не лечат – они исчезают сами собой. Но если они беспокоят, то вам могут предложить медикаментозное лечение или хирургическое удаление.

Бактериальный вагиноз

Бактериальный вагиноз – это заболевание, из-за которого меняется микрофлора влагалища. Иногда болезнь вызывает воспаление и раздражение, что приводит к кровотечению. Кроме крови после секса, у бактериального вагиноза могут быть следующие симптомы:

белые или серые выделения;

зуд;

неприятный "рыбный" запах у выделений.

Однако кровотечение – не самый распространенный симптом бактериального вагиноза.

Молочница с осложнениями

Если молочница протекала тяжело, поразила еще и вульву, но при этом вы продолжали заниматься сексом, это может повлечь за собой кровотечение. Причина – травма воспаленных и раздраженных наружных половых органов. Однако такое бывает очень редко.