Польза секса для здоровья

Ученые из Университета Уилкса США связывают это с концентрацией в слюне иммуноглобулина А – специального белка, борющегося с вирусами. Согласно их исследованию, у людей, занимающихся сексом еженедельно, его уровень выше, чем у тех, кто ведет менее активную сексуальную жизнь.

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По мнению исследователей из Квинслендского университета Австралии, секс улучшает сон у мужчин и женщин. Однако при этом женщинам необходимо высыпаться, чтобы испытывать сексуальное влечение.

Регулярный секс помогает женщинам поддерживать в тонусе мышц тазового дна. Во время оргазма они сокращаются и в результате становятся сильнее. А это профилактика недержания мочи и других проблем. Кстати, те же результаты дает мастурбация.

Активный секс вполне можно считать небольшой тренировкой. Конечно, это не заменит полноценные занятия спортом, но поможет поддерживать в тонусе некоторые группы мышц и укрепит сердечно-сосудистую систему.

Как часто заниматься сексом

Секс улучшает отношения в паре. Исследование показало, что партнеры были удовлетворены уровнем близости, когда занимались любовью не реже одного раза в неделю. Более частый секс улучшил отношения незначительно.

Заниматься сексом нужно столько, сколько нравится вам и партнеру. Общепринятой нормы здесь нет. Длительные перерывы не вредны для здоровья, вне зависимости от причин.

Разучиться любить невозможно, но секс после перерыва может потребовать особого внимания и небольшой подготовки. Запаситесь терпением и лубрикантами.