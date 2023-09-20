Какие травмы чаще всего получают во время секса

Такие данные приводит в своем исследовании бренд игрушек для взрослых Arcwave. Самыми распространенными травмами оказались ушибы, кровоподтеки, раны, растяжение мышц, разрывы влагалища. Причем обычно партнеры повреждают себе что-либо, практикуя конкретные три сексуальных поза.

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Эксперты Arcwave, проанализировав данные опроса, выяснили, что наиболее травмоопасна на коленях. На втором месте оказалась миссионерская поза, а на третьем – 69.

Как избежать травм во время секс

Чтобы избежать травмы во время секса, специалисты советуют придерживаться 4 основных правил: