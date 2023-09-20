Які травми найчастіше отримують під час сексу

Такі дані наводить у своєму дослідженні бренд іграшок для дорослих Arcwave. Найпоширенішими травмами виявилися забої, синці, рани, розтягнення м'язів, розриви піхви. Причому зазвичай партнери ушкоджують собі щось, практикуючи конкретні три сексуальні пози.

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Експерти Arcwave, проаналізувавши дані опитування, з'ясували, що найбільш травмонебезпечною є на колінах. На другому місці опинилася місіонерська поза, а на третьому – 69.

Як уникнути травмування під час секс

Щоб уникнути травми під час сексу, фахівці радять дотримуватися 4 основних правил: