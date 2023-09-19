Порушення сну пов'язані з підвищенням артеріального тиску, ослабленням імунної системи, збільшенням ваги, перепадами настрою, параноєю, депресією, підвищеним ризиком діабету, інсульту, серцево-судинних захворювань, деменції та деяких видів раку. І, крім перерахованого, воно знижує лібідо.

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Вплив безсоння на сексуальне життя

Нещодавнє тривале дослідження виявило, що поганий сон пов'язаний з еректильною дисфункцією у чоловіків, проблемами зі збудженням та оргазмом у жінок. Учасниками дослідження були 3944 чоловіків та жінок віком від 60 до 65 років.

Хоча респонденти були літніми, проблеми зі сном стосуються і молодих людей. Зокрема, значно знижує якість сну та негативно впливає на сексуальний потяг апное (зупинка дихання уві сні), що діагностується у 30% чоловіків та 20% жінок.

Крім того, незалежно від віку, при недосипанні знижується рівень тестостерону, що призводить до еректильної дисфункції та відсутності сексуального потягу. Найвищий рівень цього гормону досягається у фазу швидкого сну, причому тривалість кожної наступної фази збільшується від 10 хвилин до години.

Отже, при недосипанні рівень циркулюючого тестостерону не відновлюватиметься. Тоді як тестостерон необхідний і чоловікам, і жінкам для підтримки здоров'я кісток, покращення когнітивних функцій, збільшення м'язової маси та створення нових еритроцитів.

Дослідження виявило, що лише одна додаткова година нічного сну збільшує сексуальний потяг наступного дня, а ймовірність заняття сексом з партнером наступної ночі підвищується на 14%. І, навпаки: при лікуванні розладів сну і чоловікам, і жінкам потрібно консультуватися з лікарем про потенційний вплив порушень сну на сексуальний потяг і сексуальну функцію.

Як налагодити сон

Американський Національний фонд сну підрахував, що дорослій людині необхідно спати 7 – 9 годин на добу. Однак, як з'ясувалося від недосипу страждає 45% населення світу. Поліпшити сон і відповідно сексуальне життя допоможе дотримання правил гігієни сну. Експерти в галузі сну рекомендують:

лягати спати і прокидатися приблизно в один і той же час, навіть у вихідні;

уникати алкоголю;

після 3 годин дня не спати та не пити напої з кофеїном, обмежити куріння;

створити "сонні" звички (приймати теплу ванну чи душ, медитувати чи читати книжки у ліжку);

за годину до сну вимкнути усі екрани (телевізора, комп'ютера, смартфона).

Крім того, у спальні має бути темно та прохолодно. Якщо не вдається заснути приблизно протягом 10 хвилин, можна використовувати цей час для близькості з партнером, адже секс покращує сон, а сон покращує секс.