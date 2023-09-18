Недавнє американське дослідження показало, що дві п'ятих людей віком від 65 до 80 років сексуально активні, але ця тема рідко обговорюється.

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Скільки літніх людей займаються сексом

За даними нового опитування, 40% людей віком від 65 до 80 років повідомляють про сексуальну активність, причому більша частина з тих, хто має партнера, кажуть, що вони все ще займаються сексом.

Ми визнаємо, що секс і сексуальне здоров'я дуже важливі для здоров'я та благополуччя людей похилого віку, хоча це не те питання, яке зазвичай привертає до себе велику увагу,

– стверджує доктор Еріка Солуей з університету Мічігану (University of Michigan).

Така відсутність уваги може бути викликана, за її словами, тим, що ні люди похилого віку, ні медичні працівники не порушують це питання. Результати дослідження засновані на американському загальнонаціональному опитуванні "Здорове старіння", яке проводилося університетом Мічігану. У ході опитування близько тисячі людей віком від 65 до 80 років відповіли на запитання онлайн.

Ставлення літніх людей до сексу

84% чоловіків і 69% жінок віком від 65 до 80 років вважають секс важливим фактором для стосунків у будь-якому віці, причому більша частина чоловіків та трохи більше третини жінок повідомляють, що вони є сексуально активними, хоча дослідження і не уточнює, як саме.

Загалом 12% жінок та понад 50% чоловіків повідомили про сильний інтерес до сексуальної активності. При цьому порівняно з жінками відносно менша кількість чоловіків була "надзвичайно або дуже" задоволена своїм сексуальним життям. Лише чверть із тих, хто віком від 76 до 80 років, повідомляли про сексуальну активність, порівняно з 46% з тих, кому 65 – 70 років.

Автори стверджують, що, хоча секс важливий для багатьох людей похилого віку, ця тема практично не обговорюється ні з партнерами, ні з професійними медиками: лише 17% опитаних заявили, що говорили про це з медиками за останні два роки, хоча майже дві третини говорять, що вони із задоволенням би обговорили це питання.

Крім того, 18% чоловіків і 3% жінок у віці 65 – 80 років повідомили про те, що останні два роки приймали медичні препарати або добавки для покращення їх статевих функцій. Ці препарати можуть певним чином взаємодіяти з іншими ліками, які приймають люди похилого віку. Тому можуть бути й інші переваги від консультації з лікарями з цього питання.