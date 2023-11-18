Не только женская проблема

Важно понимать, что не всегда после такого срока возникает потребность в медицинском вмешательстве, поскольку в 95% случаев после двухлетних попыток беременность наступает естественным путём. Однако после трех лет усилия шансы заметно снижаются до 25% или даже ниже.

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Приблизительно 15% пар сталкиваются с проблемами бесплодия, которые могут быть вызваны как у мужчин, так и у женщин, или одновременно у обоих партнеров. Однако в 25% случаев причины бесплодия остаются непонятными. Исследование Всемирной организации здравоохранения отмечает, что проблема бесплодия не всегда связана с женщиной, вопреки распространенному убеждению.

Когда нужно идти к врачу

Если ваше здоровье в норме, вам до 35 лет у вас есть минимум год для попыток зачатия. Для тех, кто находится в возрастной группе от 35 до 40 лет, следует проконсультироваться с врачом, если беременность не наступает в течение полугода усилий. Женщинам старше 40 лет врач, вероятно, назначит обследование уже после нескольких месяцев попыток.

Конечно, не стоит ждать, если кто-то из пары знает о существующих проблемах с фертильностью. Это также важно, если в анамнезе есть факторы, такие как нерегулярные или болезненные менструальные циклы, воспалительные заболевания тазовых органов, повторяющиеся выкидыши, а также лечение рака или эндометриоз.

Однако некоторые проблемы могут оказаться без внешних признаков. Например, нетипичный менструальный цикл, слишком длинный (35 дней и более), слишком короткий (менее 21 дня), нерегулярные или полное отсутствие месячных могут свидетельствовать о проблемах с овуляцией, часто приводящих к бесплодию.

Итак, после 44 лет шансы на беременность практически нулевые. До этого занимайтесь сексом часто и с удовольствием – и скорее всего вы получите своего ребенка. Если не получается, будьте готовы к анализам и обследованиям, но попыток не оставляйте – есть шанс, что вы забеременеете до того, как врач успеет назначить лечение.