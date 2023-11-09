Обычно люди достигают оргазма посредством стимуляции эрогенных зон, например, клитора, вагины, члена или ануса. Обратим внимание, что это лишь методы заслуги оргазма, а не его виды (оргазм един и на виды не делится). А некоторые люди испытывают оргазм без сенсорной стимуляции – это называется спонтанным оргазмом.

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Когда может случиться спонтанный оргазм

Это явление вызывает много вопросов в научном сообществе, и до сих пор не существует однозначного объяснения его механизма и вызывающих факторов. Описали несколько ситуаций, при которых люди испытывали спонтанный оргазм:

Во сне. Иногда спонтанный оргазм может произойти во сне, независимо от того, что снится. Этот феномен иногда сопровождается поллюцией – эякуляцией у мужчин или выделением вагинальной смазки у женщин.

Во время грез. Некоторые люди могут испытывать спонтанный оргазм, фантазируя о романтических или сексуальных ситуациях.

При физической нагрузке. Небольшое исследование показывает, что чаще женщины испытывают спонтанный оргазм во время упражнений на пресс, поднятие тяжести или во время йоги. Езда на велосипеде, лазание канатом или скалолазание тоже способны привести к оргазму, но во время таких занятий спортивный инвентарь может касаться клитора. Данных о мужском оргазме во время упражнений пока нет.

Во время родов. По оценкам одного исследования, у 0,3% влагалищных родов женщина испытывает оргазм. Он может быть как спонтанным, так и вызванным стимуляцией. Исследования показывают, что иногда оргазм помогает облегчить боль в родах. Но эффективность, необходимость и сохранность оргазмических родов остается спорной.

Во время экзамена. Некоторые люди сообщают, что испытывают оргазм во время сильного стресса, например, во время экзамена или контрольной. Возможно, так тело пытается снять напряжение и расслабиться. Напомним, что стресс, особенно хронический, имеет и обратный эффект – снижает половое влечение.

Одна ли научиться спонтанному оргазму

Идея научиться испытывать оргазм силой мысли звучит привлекательно. Но, скорее всего, сделать это не получится, потому что никто пока точно не знает, почему оргазм иногда случается без стимуляции. К тому же люди, пережившие спонтанный оргазм, чаще говорят, что это случалось в неподходящий момент и они чувствовали себя неловко.