Почему месячные участились
Ученые считают, что это может быть обусловлено уменьшением количества беременностей и продолжительности грудного вскармливания. Например, женщина из Голландии может иметь около 450 менструаций в течение жизни, что эквивалентно примерно 8 годам.
Также на тему Противозачаточные таблетки влияют на важную зону мозга: какие это влечет за собой
У женщины из Мали (страна в Африке), количество менструаций в течение жизни в среднем всего 100, из-за большого количества беременностей.
По клиническим характеристикам считается нормальной менструация, которая:
- происходит каждые 24 – 38 дней;
- длится не больше 8 дней;
- имеет регулярный цикл с отклонением в пределах 7 – 9 дней;
- объем крови умеренный.
Интенсивным кровотечением считается тот, который требует изменения прокладки или тампона каждые 1-2 часа, имеет сгустки крови более 2,5 см и требует изменения прокладки ночью.
Почему могут исчезать месячные
- Резкое исхудание на 20% массы тела может привести к сбою цикла.
- Чрезмерные физические нагрузки. При тяжелых нагрузках может нарушиться менструальный цикл.
- Лекарства, например, противозачаточные и антидепрессанты.
- Гормональные нарушения, например синдром поликистозных яичников – это состояние, когда яичники производят много мужских гормонов андрогенов. В яичниках образуются небольшие заполненные жидкостью мешочки – кисты. Из-за них яйцеклетки не созревают и нет овуляции.
- Болезни, например воспаление половых путей, доброкачественные опухоли или рак.
Задержка месячных или кровяные выделения могут являться признаком беременности, поэтому при сбое цикла лучше сделать тест.