Известно, что женщины более склонны к возникновению тревожности и расстройств, связанных со стрессом, чем мужской. При этом более 150 миллионов женщин по всему миру пользуются оральными контрацептивами. Наиболее популярными считаются комбинированные препараты, содержащие синтетические версии половых гормонов.

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Новое исследование оральных контрацептивов

Канадские исследователи во главе с Лизой Давиньон сфокусировались на анализе влияния гормональных оральных контрацептивов на мозг женщин. Особое внимание уделялось как эффектам краткосрочного, так и долгосрочного применения таких препаратов.

Ученые провели исследование с участием женщин в возрасте от 23 до 35 лет. Отдельные группы включали женщин, принимавших в это время оральные контрацептивы, женщин, которые их использовали ранее, и женщин, которые никогда не прибегали к этому методу контрацепции. Кроме того, в работе принимали участие мужчины для сравнения.

Контрацептивы влияют на мозг

Результаты исследования показали, что у всех трех групп женщин поверхностный объем серого вещества передней поясной извилины головного мозга был увеличен по сравнению с мужчинами. Считается, что этот отдел отвечает за эмоции, связанные со страхом, который мужчины испытывают реже.

При этом у женщин, регулярно принимающих комбинированные оральные контрацептивы, вентромедиальная префронтальная кора головного мозга (отвечающая за регуляцию чувства страха) оказалась тоньше, чем у мужчин. Причем, чем дольше и чаще женщина принимала контрацептивы, тем больше была выражена такая разница.

Ученые считают, что такие изменения в головном мозге могут быть обратимыми после отказа от контрацептивов, поскольку у женщин, ранее применявших такие препараты, но затем прекратили их использовать, истончение этой части коры было менее выраженным.