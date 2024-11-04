Обоняние имеет ключевое значение в жизни человека, а его потеря, связана с такими заболеваниями, как болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и депрессия. Эта потеря может служить ранним симптомом различных заболеваний, позволяя диагностировать их на начальных стадиях, пишет 24 Канал со ссылкой на Frontiers in Molecular Neuroscience.

Также на тему Экспериментальная терапия рака показала эффективность: опухоль головного мозга уменьшилась на 50%

Новое исследование потери обоняния

Недавние результаты исследования показали, что потеря обоняния – это лишь небольшая часть более сложной картины. Исследования обнаружили, что снижение или потеря обоняния могут быть связаны со 139 различными патологиями, которые характеризуются повышенным воспалением в организме.

Это воспаление может негативно повлиять на обонятельную систему под воздействием таких факторов, как инфекции или загрязнение окружающей среды, и в некоторых случаях воспалительный процесс может способствовать развитию болезни.

Причины и последствия потери обоняния

Проанализировав 139 медицинских состояний, при которых наблюдаются потеря обоняния и повышенное воспаление, ученые обнаружили, что повреждение обонятельной системы связано с областями мозга, ответственными за память и эмоции. В частности, аносмия наблюдается у пациентов с деменцией, что ставит вопрос о ее роли в ухудшении памяти.

Хотя нарушение работы отдельных участков мозга может быть связано с потерей обоняния, исследователи также учитывают возможные причины аносмии, такие как загрязнение воздуха, стресс, курение, использование медикаментов и хронический синусит.

Определив воспаление как возможный общий фактор, связывающий аносмию с заболеваниями и смертностью, авторы предположили, что конкретный жизненный опыт может активировать эти взаимосвязи.

Результаты этого исследования также продемонстрировали, что стимуляция обонятельной системы различными запахами может способствовать снижению уровня воспаления и улучшению обонятельных функций. Команда предположила, что такая стимуляция уменьшает воспалительные процессы в организме, хотя прямых подтверждений этого эффекта в исследовании не предоставлено.