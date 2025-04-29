Ее путь к выздоровлению стал возможным благодаря своевременному обращению за медицинской помощью. Лечение проходило в больнице Святого Пантелеймона Первого медицинского объединения Львова, передает 24 Канал.

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Первый диагноз: две злокачественные опухоли одновременно

Два года назад Леся, которая всегда была энергичной и активной, внезапно начала стремительно терять вес и чувствовать постоянную усталость. Не откладывая, женщина обратилась к врачам. После тщательных обследований у нее обнаружили сразу две злокачественные опухоли: одну в желудке, другую – в левой почке и мочеточнике.

Команда врачей решала, какое из новообразований нужно удалять первым. Хирурги пришли к выводу, что сначала необходимо провести нефрэктомию – удаление почки и мочеточника вместе с опухолью, поскольку операция на желудке могла бы привести к осложнениям с почкой.

Благодаря лапароскопическому вмешательству это удалось сделать успешно. После завершения курса химиотерапии врачи начали подготовку ко второй операции – удаление желудка вместе с опухолью. И снова успех: операция прошла без осложнений.

После двух серьезных операций Леся значительно похудела, потеряв 30 килограммов. Но надежда на выздоровление сбывалась: контрольное КТ-обследование не выявило никаких признаков рака. Женщина смогла вернуться к привычной жизни, но, к сожалению, ненадолго.

Третий вызов: рак мочевого пузыря

Менее чем через полгода у женщины снова появились тревожные симптомы. Врачи обнаружили у нее третью злокачественную опухоль – на этот раз в мочевом пузыре. Для спасения пациентки была необходима очередная операция. Хотя этот случай является редким – три несвязанные злокачественные новообразования за короткий период, – благодаря раннему диагностированию и своевременному вмешательству врачам удалось снова спасти женщину.

Это достаточно редкий случай. Но благодаря тому, что наша пациентка очень внимательна к своему здоровью, все три болезни удалось выявить на ранних стадиях, что привело к положительному результату,

– рассказал Андрей Гоцуленко, руководитель Центра хирургии и онкологии Больницы Святого Пантелеймона.

Леся Криворучко не скрывает эмоций, вспоминая свой путь борьбы с онкоболезнями: "Вы не можете себе представить! Я пережила 7 кругов ада. Но теперь я снова здорова, имею ремиссию и возвращаюсь к своей активной жизни."