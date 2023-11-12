Відомо, що жінки схильніші до виникнення тривожності і розладів, пов'язаних зі стресом, ніж чоловічий. При цьому понад 150 мільйонів жінок у всьому світі користуються оральними контрацептивами. Найпопулярнішими вважаються комбіновані препарати, які містять синтетичні версії статевих гормонів.

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Нове дослідження оральних контрацептивів

Канадські дослідники на чолі з Лізою Давіньон сфокусувалися на аналізі впливу гормональних оральних контрацептивів на мозок жінок. Особлива увага приділялася ефектам короткострокового, так і довгострокового застосування таких препаратів.

Вчені провели дослідження за участю жінок віком від 23 до 35 років. Окремі групи включали жінок, які в цей час приймали оральні контрацептиви, жінок, які їх використовували раніше, і жінок, які ніколи не вдавалися до цього методу контрацепції. Крім того, у роботі брали участь чоловіки для порівняння.

Контрацептиви впливають на мозок

Результати дослідження показали, що у всіх трьох груп жінок поверхневий обсяг сірої речовини передньої поясної звивини головного мозку був збільшений у порівнянні з чоловіками. Вважається, що цей відділ відповідає за емоції, пов'язані зі страхом, який чоловіки відчувають загалом рідше.

При цьому у жінок, які регулярно приймають комбіновані оральні контрацептиви, вентромедіальна префронтальна кора головного мозку (що відповідає за регуляцію почуття страху) виявилася тоншою, ніж у чоловіків. Причому чим довше і частіше жінка приймала контрацептиви, тим більше була виражена така різниця.

Вчені вважають, що такі зміни в головному мозку можуть бути оборотними після відмови від контрацептивів, оскільки у жінок, які раніше вживали такі препарати, але потім припинили їх використовувати, витончення цієї частини кори було менш вираженим.