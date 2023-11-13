Чому місячні стали частішими
Вчені вважають, що це може бути зумовлено зменшенням кількості вагітностей та тривалості періодів грудного вигодовування. Наприклад, жінка з Голландії може мати приблизно 450 менструацій протягом життя, що еквівалентно приблизно 8 рокам.
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У жінки з Малі (країна в Африці), кількість менструацій протягом життя середньому лише 100, через велику кількість вагітностей.
За клінічними характеристиками, вважається нормальною менструація, яка:
- відбувається кожні 24 – 38 днів;
- триває не більше 8 днів;
- має регулярний цикл з відхиленням не більше 7 – 9 днів;
- об'єм крові є помірним.
Інтенсивною кровотечею вважається та, яка вимагає зміни прокладки або тампона кожні 1 – 2 години, має згустки крові понад 2,5 см і вимагає зміни прокладки вночі.
Чому можуть зникати місячні
- Різке схуднення на 20% маси тіла може призвести до збою циклу.
- Надмірні фізичні навантаження. При тяжких навантаженнях може порушитись менструальний цикл.
- Ліки, наприклад протизаплідні та антидепресанти.
- Гормональні порушення, наприклад, синдром полікістозних яєчників – це стан, коли яєчники виробляють багато чоловічих гормонів андрогенів. У яєчниках утворюються невеликі заповнені рідиною мішечки – кісти. Через них яйцеклітини не дозрівають і немає овуляції.
- Хвороби, наприклад запалення статевих шляхів, доброякісні пухлини або рак.
Затримка місячних чи кров'яні виділення можуть бути ознакою вагітності, тому при збої циклу краще зробити тест.