Чому місячні стали частішими

Вчені вважають, що це може бути зумовлено зменшенням кількості вагітностей та тривалості періодів грудного вигодовування. Наприклад, жінка з Голландії може мати приблизно 450 менструацій протягом життя, що еквівалентно приблизно 8 рокам.

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У жінки з Малі (країна в Африці), кількість менструацій протягом життя середньому лише 100, через велику кількість вагітностей.

За клінічними характеристиками, вважається нормальною менструація, яка:

відбувається кожні 24 – 38 днів;

триває не більше 8 днів;

має регулярний цикл з відхиленням не більше 7 – 9 днів;

об'єм крові є помірним.

Інтенсивною кровотечею вважається та, яка вимагає зміни прокладки або тампона кожні 1 – 2 години, має згустки крові понад 2,5 см і вимагає зміни прокладки вночі.

Чому можуть зникати місячні

Різке схуднення на 20% маси тіла може призвести до збою циклу.

Надмірні фізичні навантаження. При тяжких навантаженнях може порушитись менструальний цикл.

Ліки, наприклад протизаплідні та антидепресанти.

Гормональні порушення, наприклад, синдром полікістозних яєчників – це стан, коли яєчники виробляють багато чоловічих гормонів андрогенів. У яєчниках утворюються невеликі заповнені рідиною мішечки – кісти. Через них яйцеклітини не дозрівають і немає овуляції.

Хвороби, наприклад запалення статевих шляхів, доброякісні пухлини або рак.

Затримка місячних чи кров'яні виділення можуть бути ознакою вагітності, тому при збої циклу краще зробити тест.