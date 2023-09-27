Международная группа учёных провела исследования в США, Канаде, Великобритании, Италии и Австрии. В нем приняли участие более 15 тысяч человек в возрасте от 20 до 59 лет.
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Как проводили исследования
Респонденты ответили на вопросы об их сексуальной активности в течение предыдущих 12 месяцев. Большинство из них занимались сексом около 50 раз в год. И 14% рассказали, что занимались сексом более 100 раз. Впервые опрос проводился еще в 2005 году
Почему секс может продлевать жизнь
Как объясняют ученые, секс сопоставим с физическими упражнениями. Также во время полового акта выделяются эндорфины, которые делают нас более счастливыми.
Также авторы исследования предположили, что появление ранних симптомов заболеваний может быть связано со снижением сексуальной активности.